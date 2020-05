in foto: Immagine di repertorio

Incidente mortale in zona La Rustica a Roma. Stando a quanto si apprende, in via Delia 15 una donna di 83 anni è stata investita da una motocicletta guidata da un uomo di 47 anni. Gli operatori sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. Secondo quanto riportano gli agenti della polizia locale, l'uomo a bordo della motocicletta si sarebbe immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. La dinamica dell'incidente è ancora incerta e sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo V Casilino.

Diminuite le morti dei pedoni durante il lockdown

Secondo l'Osservatorio dell'Asaps, l'Associazione amici sostenitori polizia stradale, nei primi quattro mesi di quest'anno i pedoni uccisi sulle strade italiane sono stati il 58,22 per cento in meno rispetto al 2018. "I pedoni over65 morti tra gennaio ed aprile di quest'anno sono stati 36, il 42% del totale, mentre l'unica vittima minorenne e' stato un bimbo di 6 anni, investito lo scorso primo marzo in Calabria". Tra le regioni, quella che ha fatto segnare il maggior numero di decessi (i dati sono aggiornati al mese di aprile) è stato proprio il Lazio con 15 decessi, "seguito da Toscana (9), Piemonte (7), Emilia Romagna (7) e Provincia Autonoma di Bolzano, quest'ultima con i 7 avvenuti tutti nel tragico incidente di Luttago nella notte dell'Epifania con il conducente arrestato per omicidio stradale aggravato dall'ebbrezza alcolica".