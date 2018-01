Un uomo è morto nella notte a seguito di un grave incidente stradale, avvenuto nel territorio comunale di Bracciano, vicino Roma. La vittima, un uomo di 75 anni residente a Manziana, stava rientrando a casa percorrendo la strada provinciale 2C, dopo aver trascorso la serata fuori. Attorno alle due di notte, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Renault Megane, che ha sbandato ed è uscita fuori strada. Per una tragica fatalità l'incidente è avvenuto in un tratto in cui la strada corre a circa un metro e mezzo di altezza rispetto ai campi circostanti: questa circostanza ha probabilmente ingigantito le conseguenze dell'impatto, che non ha lasciato scampo al 75enne.

Si indaga sulle cause dell'incidente.

I soccorritori hanno avuto qualche difficoltà a individuare la vettura incidentata, che si trovava in una zona buia poco distante dall'aeroporto militare Oscar Savini, tra Bracciano e Manziana. Quando sono arrivati per il 75enne non c'era più niente da fare. I rilievi, affidati ai carabinieri della compagnia di Bracciano, hanno per ora escluso che vi siano altri veicoli coinvolti nell'incidente, di cui si dovrà cercare di individuare la causa: considerando l'orario è possibile che il guidatore sia rimasto vittima di un colpo di sonno che gli è stato fatale, o che sia stato tradito dalla scarsa visibilità.