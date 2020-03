in foto: Alessandro Paulotto

Un drammatico incidente è avvenuto nelle prime ore di ieri, venerdì 6 marzo, su via Nascosa alla periferia di Latina. Qui un'auto con a bordo due amici, poco più che ventenni, è uscita fuori strada per cause ancora da chiarire, andando a schiantarsi al lato della carreggiata. Nell'impatto, violentissimo, ha perso la vita Alessandro Paulotto di 23 anni. Sul posto sono rapidamente giunte due ambulanze del 118, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'amico al volante invece è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove è ricoverato in gravi condizioni. Oltre al personale medico i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dei ragazzi dall'auto e i carabinieri di Latina, che hanno chiuso la strada ed eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente. Da quanto si apprende non sono rimaste coinvolte altre vetture o persone nel sinistro.

in foto: L’incidente in cui ha perso la vita Alessandro Paulotto

Chi è Alessandro Paulotto, il ragazzo morto nell'incidente di via Nascosa

Alessandro Paulotto studiava all'Università di Bologna ed era originario di Borgo Grappa, in provincia di Latina. Era tornato a casa dopo la chiusura dell'università per l'emergenza coronavirus, una vacanza inaspettata che gli aveva permesso di vedere gli amici e i familiari. L'amico che viaggiava con lui dopo un serata passata insieme è risultato positivo all'alcol test e potrebbe essere accusato di omicidio stradale.