in foto: Foto Twitter – Astral Infomobilità

Grave incidente stradale questa mattina in via di Pratica all'altezza di Castel Romano. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 e 10 e, secondo le prime ricostruzioni, una Opel Agila si sarebbe scontrata con una moto Yamaha. Ad avere la peggio le due persone a bordo della motocicletta, un padre e sua figlia. Il primo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo, la seconda all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del gruppo IX Eur.

Incidente a Castel Romano, strada chiusa

Alle 11 e 30 Astral Infomobilità, comunica che via Pratica è ancora chiusa tra Pontina e via Arno. Chiuso anche lo svincolo e lo svincolo Castel Romano della Pontina. Sono in corso i rilievi a cui seguiranno le operazioni di ripristino della condizioni della strada. Deviazioni segnalate in loco".

Problemi di traffico anche sulla via Pontina, dove il traffico è completamente bloccato, sia in direzione Roma che in uscita, a causa di un incidente avvenuto all'altezza di Spinaceto.