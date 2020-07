in foto: Il bus coinvolto nell’incidente in via Labicana

Momenti di paura in via Labicana a Roma, dove tre mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. A scontrarsi un autobus Atac, un tram e un'automobile. Il sinistro è avvenuto alle ore 17 di oggi, giovedì 2 luglio. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Ad avere la peggio l'autista Atac, che è rimasto ferito nell'impatto. Sul posto, ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è intervenuto il personale sanitario, che ha soccorso il dipendente dell'azienda municipalizzata. Presenti per i soccorsi ben tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che sono intervenute e hanno lavorato con il Carro Sollevamenti e Autogru. Presenti il Funzionario di Servizio e il Capo turno Provinciale.