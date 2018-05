in foto: foto di repertorio

Incidente mortale nella notte in via di Tor Bella Monaca, periferia est di Roma, all'altezza della rampa d'accesso al Grande raccordo anulare. Stando a quanto si apprende, un motociclista di 34 anni sarebbe morto. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe perso il controllo del suo mezzo intorno alle 3 di questa notte e sarebbe caduto a terra e sarebbe morto praticamente sul colpo. Non risultano coinvolti altri veicoli coinvolti nell'incidente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Gruppo Tiburtino, che hanno disposto la chiusura di via Torrenova fino a via Calimera per tutto il tempo necessario a effettuare i rilievi del caso. Resta ancora da chiarire la causa dell'incidente e per ora resta sconosciuta anche l'identità della vittima. L'uomo è stato immediatamente soccorso dagli operatori sanitari dell'ambulanza del 118 intervenuta sul posto, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista.