in foto: (Archivio LaPresse)

Tre persone rimaste ferite, tra cui uno in fin di vita. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri notte a Roma, in via di Portonaccio. Secondo quanto riporta la testata "Romatoday", un ragazzo di 25 anni originario della California, negli Stati Uniti, stava attraversando la strada quando è stato travolto da uno scooter con a bordo due persone. Il conducente del mezzo non è riuscito a evitare il pedone: lo scooter è caduto e le due persone a bordo sono rimaste ferite. Le conseguenze più gravi, però, le ha riportate il 25enne: il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Umberto I. Le sue condizioni sarebbero particolarmente gravi: il giovane è in prognosi riservata, tra la vita e la morte, e la sua famiglia, avvisata dall'ambasciata americana, sarebbe già in viaggio verso l'Italia per assisterlo.

Resta da capire la dinamica dell'episodio, avvenuto in piena notte, attorno alle 2.30. Non si sa se il giovane statunitense stesse attraversando in prossimità delle strisce pedonali e a quale velocità stesse viaggiando lo scooter che lo ha travolto. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale capitolina.