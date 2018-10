in foto: Immagine di repertorio (Fonte: La Presse)

Incidente su via Aurelia Antica questa mattina, martedì 9 ottobre. Erano circa le 8 quando uno scooter ha investito una 50enne all'altezza del civico 183. Il veicolo a due ruote, uno Yamaha x-max guidato da un uomo di 29 anni nato in Argentina ha centrato la donna che stava camminando in strada. La vittima è finita a terra mentre il conducente dello scooter ha perso il controllo del veicolo ed è caduto dalla sella. A chiamare l'ambulanza gli altri automobilisti che avendo assistito alla scena si sono fermati per prestare soccorso, in attesa dell'arrivo del personale sanitario. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto. Non è chiaro, infatti, se l'uomo a bordo dello scooter stesse guidando a velocità elevata o se abbia perso il controllo del veicolo, finendo la sua corsa contro la donna.

La 50enne è stata trasportata all'ospedale San Camillo in codice rosso. Anche il motociclista è rimasto ferito anche se lievemente ed è stato medicato al Santo Spirito dove sono stati fatti tutti gli accertamenti di rito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale gruppo Monteverde che hanno svolto i rilievi del caso e verificheranno eventuali responsabilità da parte del conducente. Nell'incidente, secondo quanto appreso, non sono stati coinvolti altri veicoli.