in foto: foto di repertorio

Grave incidente la scorsa notte avvenuto in largo Bortolotti, in zona Marconi a Roma. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale dell'VIII Gruppo Tintoretto, sul posto per i rilievi di rito, la dinamica sarebbe la seguente: una moto con a bordo due ragazzi di 25 anni si sarebbe schiantata rovinando sull'asfalto, l'impatto ha coinvolto entrambi i giovani, il conducente e il passeggero – non è stato ancora reso noto se entrambi indossassero o meno il casco. Di certo si sa che entrambi i ventenni sono stati trasportati in ospedale in codice rosso e in condizioni definite gravi.