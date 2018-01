Non bastava la pioggia a complicare la vita agli automobilisti romani. A causa di un incidente è stata chiusa nell'ora di punta della mattina di oggi – giovedì 11 gennaio – la Galleria Giovanni XXIII. Da quanto si apprende l'incidente è avvenuto poco dopo le 8.30 in direzione Stadio Olimpico e ha coinvolto più di un veicolo. Non risultano esserci feriti gravi, ma le operazioni di soccorso e i rilievi hanno reso necessario la chiusura della strada, con gravi conseguenti per il traffico nel quadrante Nord della città.

Gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale hanno chiuso tutti gli ingressi alla galleria verso l'Olimpico, tranne quello di via Mario Fani. Lunghe code si sono formate per la chiusura della strada. La circolazione è stata ripristinata dopo circa un'ora e mezzo, dopo la rimozione dei mezzi incidentati.