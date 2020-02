in foto: Immagine di repertorio

Una ciclista è rimasta gravemente ferita e ora lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale, dopo aver battuto la testa in un grave incidente in bicicletta. I fatti risalgono alla tarda mattinata di ieri, sabato 1 febbraio e sono accaduti a Latina. Vittima una donna di quarant'anni originaria di Nettuno, che è stata soccorsa con l'eliambulanza. Secondo le informazioni apprese, era circa l'ora di pranzo, la donna, in compagnia di un gruppo di ciclisti, stava percorrendo la via del Mare, quando, improvvisamente, ha perso il controllo della bicicletta ed è caduta dalla sella, battendo la testa a terra.

Ciclista ferita lotta tra la vita e la morte

Pare che a destabilizzarla sia stato un dosso presente sul manto stradale. La scena è accaduta davanti agli occhi degli altri ciclisti che, preoccupati per le sue condizioni di salute, hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario, che l'ha trasportata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ma date le sue condizioni di salute, parse fin da subito critiche, la donna è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma.

Indaga la polizia locale

Arrivata nel pronto soccorso del nosocomio romano, è stata affidata alle cure dei medici. Le sue condizioni sono gravi. Presenti per gli accertamenti necessari al caso gli agenti della polizia locale di Latina, che hanno svolto i rilievi e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.