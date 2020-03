in foto: Orlando Galibemberti

Un gravissimo incidente è avvenuto nella mattina di oggi – domenica 8 marzo – sul viadotto di Fiumicino. In un maxi tamponamento sono rimaste coinvolte 5 auto e un automobilista ha perso la vita. Sul posto sono giunte quattro ambulanze del 118. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime ed è stato richiesto l'intervenuto dell'elisoccorso: purtroppo non è stato sufficiente a salvare il conducente.

La vittima è Orlando Galimberti, esponente molto noto a livello locale del Partito Democratico, coordinatore del Circolo PD di Ostia Centro. A renderlo noto è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. Galimberti lascia la moglie, due figli e i suoi nipoti.

"Orlando era una persona a cui mi legava un rapporto di grande stima e affetto. Una persona laboriosa, appassionata, molto attiva e che amava profondamente il suo territorio. Il suo impegno politico e sociale è noto a tutti: un vero esempio per chi lo ha conosciuto. – scrive Montino – Ci incontravamo spesso, l'ultima volta più o meno 15 giorni fa. E ogni volta non mancavamo di chiacchierare a lungo su Fiumicino e su Ostia, sulla politica locale e non solo".

Incidente mortale nella notte: muoiono due ragazze di 16 e 19 anni

Un altro gravissimo incidente è avvenuto questa notte su via Aurelia alle porte di Roma. All'altezza del chilometro 26, tra Torrimpietra e Aranova, l'auto su cui viaggiavano tre ragazze è uscita fuori strada ribaltandosi ad alta velocità: nello schianto hanno perso la vita una 16enne e una 18enne. Oltre alle due vittime a bordo viaggiava una giovane di 18 anni, anche lei rimasta gravemente ferita e ricoverata in codice rosso.