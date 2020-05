in foto: Immagine di repertorio

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente ferroviario all'altezza della stazione di Roma Tuscolana. Il sinistro risale al primo pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio. Momenti di paura per i viaggiatori a bordo del convoglio diretto a Ostiense. Secondo le informazioni apprese, a scontrarsi sui binari sarebbe stato un treno regionale con un mezzo di servizio, che stava svolgendo lavori di manutenzione lungo la tratta. Era poco prima delle ore 15 quando il treno in transito sui binari e il mezzo si sono urtati, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Un tamponamento per fortuna lieve, che ha scongiurato conseguenze ben più gravi.

Operaio soccorso in codice rosso

Ad avere la peggio due operai che hanno avuto bisogno di cure mediche, soccorso in ambulanza in codice rosso e trasportati all'ospedale San Giovanni. Da come si apprende non sarebbero in pericolo di vita. Le due persone alla guida dei mezzi, rimaste ferite lievemente, sono invece state trasportate all'ospedale San Camillo e all'ospedale Umberto I in codice verde, senza riportare particolari conseguenze. Presenti gli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno svolto gli accertamenti del caso, per far luce sull'accaduto e verificare eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida.

Ritardi sulla linea per incidente alla stazione Tuscolana

Ritardi fino a mezz'ora sulla linea ferroviaria. Infotreno ha informato i passeggeri che al momento la circolazione sulla FL1, Orte – Fiumicino Aeroporto risulta rallentata. La circolazione è poi tornata progressivamente alla normalità.