L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy dovrà dare lezioni di pallone ai bambini disabili della scuola "Calcio Integrato" a viale Giotto, nel rione di San Saba. Cinque mesi di messa in prova con i servizi sociali, in modo da evitare la condanna per un incidente stradale provocato da una sua manovra azzardata nel 2016 e che aveva causato il ferimento di un uomo di 70 anni che viaggiava a bordo di una Fiat Panda. A settembre El Shaarawy dovrà tornare in aula ma, vista la buona disposizione del giudice monocratico che aveva accordato i servizi sociali, l'avvocato del calciatore spera che la vicenda possa finire in questo modo. E non con una condanna penale. Intanto per cinque mesi i bambini disabili della scuola "Calcio Integrato" potranno avere un allenatore d'eccezione che gli insegnerà come giocare al meglio con un pallone.

L'incidente sulla Pontina causato da El Shaarawy

L'incidente in cui rimase coinvolto "Il Faraone" è avvenuto il 25 settembre 2016 a Roma su via Vallerano, all'incrocio con la Pontina. El Shaarawy era tornato a Roma dopo aver giocato una partita con il Torino: dopo essere atterrato in aereo con tutta la squadra, è stato accompagnato a Trigoria, dove era parcheggiata la sua Audi A3. Poco dopo, l'incidente: El Shaarawy ha sorpassato un'altra vettura su via Vallerano, invadendo la corsia opposta al suo senso di marcia. Ed è stato in quel momento che ha centrato in pieno una Fiat Panda guidata da un uomo di 70 anni. Entrambe le auto sono rimaste distrutte nell'incidente: il calciatore è uscito fuori dalla vettura illeso, mentre il 70enne è stato ricoverato al Sant'Eugenio in codice giallo. All'ospedale gli è stata diagnosticata la frattura della tibia e contusioni varie. Per El Shaarawy, che ha atteso i soccorsi con l'uomo e ha pagato subito i danni causati dal sinistro, è scattata la denuncia. Ma la vicenda potrebbe anche concludersi senza una condanna.