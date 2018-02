in foto: Incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma – Foto dal gruppo Facebook GRA zie dell’Informazione! INFO traffico Grande Raccordo Anulare di Roma

Aggiornamento ore 11.10: Riaperto il tratto chiuso del GRA

Traffico completamente bloccato sul Grande Raccordo Anulare per un incidente che ha coinvolto quattro veicoli, uno dei quali è in fiamme. La circolazione è in tilt sulla carreggiata interna, tra le uscite della Pisana e di Casal del Marmo. Traffico intenso anche in via di Casal del Marmo, via di Boccea e via della Pisana. Traffico intenso anche in carreggiata esterna tra la via del Mare e via Cristoforo Colombo.

L'incidente, comunica Luceverde Roma, è avvenuto precisamente al chilometro 6 del Grande Raccordo Anulare e vede coinvolti quattro veicoli. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dall'automobile in fiamme. Lo scontro sarebbe avvenuto, comunicano alcuni iscritti del gruppo Facebook GRA zie dell'Informazione, subito fuori la galleria di Selva Candida.

Alle 10 e 34 Astral Infomobilità comunità che il tratto del Raccordo interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico. Uscita obbligatoria a Casal del Marmo.