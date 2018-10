in foto: Le immagini dell’incidente tra Cotral e auto

Paura in strada a Cerveteri, Comune in provincia di Roma. Un bus Cotral, per un guasto ai freni, è andato senza comandi in discesa, travolgendo durante il suo percorso fuori controllo, auto in sosta, lampioni e alberi. È successo questa mattina, martedì 23 ottobre. A darne notizia il sindaco, Alessio Pascucci: "Pochi minuti fa, un mezzo del trasporto pubblico fermo in piazza Aldo Moro, probabilmente a causa del cedimento di un freno ha iniziato a scendere senza controllo lungo la strada del Parco delle Rimembranze". Secondo quanto appreso l'incidente avrebbe provocato danni alle strutture e alle auto in sosta ma, fortunatamente, non ci sarebbero feriti. Sul posto, sono intervenuti la polizia locale, l’AS.SO.VO.CE., i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.

Traffico e strada chiusa

Attualmente la circolazione in Via delle Mura Castellane è chiusa. È attiva la viabilità alternativa per scendere dalla parte alta del paese, utilizzando Via del Lavatore e a seguire Via della Circonvallazione, oppure Via Francesco Rosati per poi proseguire al Piazzale del Granarone e in Via Suor Adalberta Landenberg.