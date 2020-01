in foto: La scena del tragico incidente all’arrivo dei soccorsi

Giovanna, ventisei anni, è una studentesse romana che stava passando alcuni giorni di vacanza con una comitiva di amici in Alto Adige. Ieri notte è sopravvissuta al tragico incidente in cui hanno perso la vita sei giovani di nazionalità tedesca, falciati e uccisi da un'Audi Tt guidata da un giovane altoatesino di ventisette anni, risultato ubriaco al volante. La giovane aveva passato la serata nello stesso locale da cui poco prima di lei erano usciti i giovani rimasti uccisi.

La testimonianza della giovane romana coinvolta nell'incidente

Nell'incidente Giovanna ha riportato una ferita a una gamba dove si è conficcata una scheggia. Se si rimetterà presto, non si toglierà mai dagli occhi le scene di morte a cui ha assistito: "È stata la notte peggiore della mia vita. Quando quella macchina ha centrato la folla in strada sembrava il terremoto, una scena di guerra. Volavano schegge di vetro, pezzi di carrozzeria. E poi quei corpi a terra: erano ovunque. Io non avevo mai visto dei cadaveri. Le luci delle volanti illuminavano la strada e non si sentivano che sirene, urla disperate". La ragazza è assistita dagli avvocati Giuseppe Urgesi e Samantha Faiella dell'Associazione Giustitalia.

Arrestato il 27enne ubriaco al volante

Il giovane che ha causato l'incidente, avvenuto a Lutago, nei pressi di Brunico, in valle Aurina, è stato arrestato. Deve rispondere delle accuse di omicidio stradale e lesioni stradali: viaggiava a velocità sostenuta con una concentrazione di alcol quattro volte superiore a quella consentita dai limiti di legge. Undici i giovani rimasti feriti, quattro in maniera grave.