Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale nel quartiere Portuense di Roma. Il sinistro è avvenuto la mattina di oggi, lunedì 9 dicembre. Vittima una trentunenne che si trovava a piedi in strada. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 8 quando un'auto, una Peugeot 107, in transito lungo via Pietro Frattini l'ha travolta, probabilmente mentre stava attraversando la strada. A dare l'allarme i passanti che hanno assistito alla scena e che, preoccupati per le condizioni di salute della donna rimasta coinvolta nel sinistro, hanno chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza.

Investita una donna, trasportata in ospedale

Sul posto ricevuta la telefonata d'emergenza è intervenuto il personale sanitario del 118 che l'ha soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale San Camillo in codice rosso per dinamica. Arrivata al pronto soccorso del nosocomio romano, la donna è stata affidata alle cure dei medici che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso. Fortunatamente da quanto si apprende non si trova in pericolo di vita.

Sull'incidente indaga la polizia locale

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo Marconi che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e che indagano sull'accaduto per ricostruire la dinamica del sinistro. Inevitabili i disagi alla circolazione, la strada è rimasta chiusa nella tratta interessata dal sinistro fino al termine delle operazioni di soccorso.