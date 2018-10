Tragico incidente al Gianicolo, nel quartiere Monteverde di Roma. Un uomo di 50 anni è morto in uno scontro che ha coinvolto diversi veicoli. Nello schianto, sono rimaste gravemente ferite altre quattro persone. E' successo questa notte, tra sabato e domenica, ore di festa e vita notturna che sono diventate invece teatro di una dramma sulla strada. Non è chiara la dinamica dell'accaduto, ma le conseguenze sono state terribili. La vittima è deceduta dopo essere stata soccorsa e trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118. Per il 50enne non c'è stato purtroppo nulla da afre se non constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate da non lasciargli scampo. Soccorse in codice rosso anche altre quattro persone che sono rimaste gravemente ferite.

La polizia locale è intervenuta sul posto insieme alle ambulanze per controllare la circolazione dei veicoli e svolgere i rilievi del caso. Le macchine incidentate poi, sono state rimosse dalla carreggiata e l'area messa in sicurezza. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità. Tutte le persone che si trovavano alla guida sono state sottoposte ai test di alcol e droga per controllare se guidassero in stato di ebrezza o in condizione pisco-fisica alterata da uso di sostanze stupefacenti.