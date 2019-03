in foto: foto di repertorio

Una Jaguar ha investito un uomo nella serata di oggi, martedì 26 marzo, in via Filippo Civinini, quartiere Parioli a Roma. Dopo l'incidente il conducente ha continuato la sua corsa e non si è fermato a prestare i primi soccorsi. Il ferito, un uomo di 50 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in percolo di vita. Sul posto, chiamati da alcuni passanti, sono intervenuti i poliziotti e gli uomini della polizia locale. Sono tuttora in corso le ricerche dell'automobile pirata, una Jaguar E-Type di colore blu con targa francese e intestata a un uomo di nazionalità albanese. La vettura sarebbe scappata verso via Bruno Buozzi. L'investimento è avvenuto precisamente alle 19 e 40. Le forze dell'ordine stanno ascoltando i testimoni alla ricerca di eventuali indizi utile alla ricerca della vettura pirata.

Caccia a una Jaguar E-Type blu e con targa francese

La Jaguar E-Type è un'automobile d'epoca prodotta dalla casa britannica dal 1961 al 1975. Fu premiata da una importante rivista come miglior automobile sportiva degli anni '60. La E-Type è famosa per essere l'automobile personale di Diabolik ed Eva Kant.