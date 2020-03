in foto: Immagine di repertorio

Un operaio è morto, schiacciato da un trattore. La tregedia si è consumata nella mattinata di oggi, giovedì 19 marzo ad Artena, centro della Comunità Montana dei Monti Lepini, in provincia di Roma. Vittima un cinquantenne di nazionalità romena, per il quale sono stati inutili i soccorsi. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 9 l'operaio al lavoro si trovava in un terreno in via del Pantano, nella località di campagna, quando il mezzo in movimento condotto da un collega ventinovenne suo connazionale è finito inavvertitamente su un avvallamento. Il cinquantenne era seduto sul cofano anteriore, ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra.

La ruota anteriore del trattore lo ha schiacciato, provocandogli traumi e ferite mortali. Quando il collega sotto chock è riuscito a fermare il mezzo era ormai troppo tardi. Subito ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112. Inutile la corsa dei soccorritori, prontamente interv enuti sul posto, purtroppo per l'operaio non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Il decesso è stato inevitabile. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri della stazione locale, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso. I militari hanno sequestrato il trattore che sarà sottoposto ad ulteriori verifiche e indagano sul caso per fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto. Terminati gli accertamenti, la salma è stata trasferita in obitorio del Policlinico di Tor Vergata, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e dove sarà sottoposta ad autopsia.