in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Due bambini sono rimasti feriti in un incidente stradale ad Artena, in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio. A restare coinvolti due bimbi, un maschio di quattro e una femmina di sette anni, figli della donna che era al volante dell'auto. Secondo le informazioni apprese, la conducente del veicolo, una quarantenne, stava transitando lungo via Magnarozza al volante della sua Renault Scenin di colore bianco, quando, improvvisamente, per cause non note e in corso d'accertamento, ha sbandato ed è finita contro un muro di cinta. A dare l'allarme la donna, che ha chiamato aiuto contattando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei soccorritori. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha preso in carico i piccoli e li ha trasportati in ospedale.

La bimba soccorsa in eliambulanza, anche il fratellino in ospedale

Data la dinamica del sinistro e le condizioni di salute dei bimbi, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Il maschietto è stato trasferito all'ospedale di Velletri, mentre la femmina al Gemelli di Roma. Presenti per gli accertamenti i carabinieri del Comando stazione di Artena, che hanno svolto i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Secondo quanto appreso finora a provocare l'incidente sarebbero stati gli airbag della vettutra che sarebbero esplosi improvvisamente. Così ha sostenuto l'auomobilista. Entrambi i figli secondo quanto affermato dalla madre, erano seduti sul sedile posteriore con la cintura di sicurezza. Ora spetterà ai militar far luce su quanto accaduto.