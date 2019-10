in foto: Claudio Bucci, 42 anni, rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente– Foto Facebook

Grave incidente sull'Ardeatina ad Anzio intorno alle 17 di sabato 12 ottobre. Un motociclista, il 42enne Claudio Bucci, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma. Stando a quanto ricostruito, la Honda su cui viaggiava si è scontrata con una Renault Clio in viale delle Nereidi. La Clio, guidata da un ragazzo, avrebbe tagliato la strada al motociclista durante una manovra per svoltare. Subito soccorso, è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma, dov'è tuttora ricoverato in gravissime condizioni e in prognosi riservata in Rianimazione. Il conducente dell'automobile sarebbe rimasto praticamente illeso, ma sarebbe stato soccorso poiché trovato in stato confusionale in seguito al drammatico incidente. Sono in corso accertamenti su entrambi i conducenti per capire se abbiano fatto uso di droga o alcol. Sul posto gli uomini della polizia e gli agenti della polizia locale di Latina. Dalle prime informazioni sembra che la motocicletta non fosse assicurata.

L'appello della sorella su Facebook: "Chiunque abbia visto qualcosa mi contatti"

La sorella di Claudio, Barbara Bucci, ha lanciato un appello su Facebook: "Cerco testimoni tra i miei contatti e non, per lo scontro tra uno scooter e un auto avvenuto ieri (12 ottobre) alle 17 circa su via ardeatina altezza Lavinio mare. Chiedo a chiunque abbia visto qualcosa di contattarmi. Condividete vi prego, si tratta di mio fratello".