Un motociclista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso, a seguito di un incidente stradale ad Acilia. I suo veicolo a due ruote si è scontrato con un'auto in via Macchia Palocco 44. Il sinistro è avvenuto sabato scorso 7 dicembre. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 13 quando il trentenne, alla guida di una Yamaha Tmax ha urtato una Chevrolet Cruze. L'impatto è stato molto violento, ad avere la peggio il conducente della moto che è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito gravi.

Due feriti, motociclista soccorso in eliambulanza

A dare l'allarme la conducente dell'auto coinvolta nel sinistro e gli automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena e che si sono fermati a prestare i primi soccorsi. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118. I paramedici hanno soccorso il motociclista trasportandolo con l'eliambulanza in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma, mentre la donna al volante della vettura è stata trasferita in codice verde al pronto soccorso del Grassi di Ostia.

Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, X Gruppo Mare, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code. La strada è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato dal sinistro per agevolare le operazioni di soccorso. Terminate le verifiche e rimossi i veicoli incidentati, la circolazione è tornata alla normalità.