Un carabiniere è rimasto ferito e trasportato in ospedale a seguito di un grave incidente stradale in viale Trastevere. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 29 novembre. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 9.45 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, una moto dell'Arma guidata dal militare e un'auto si sono scontrate all'altezza di via Cesare Pascarella. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. L'impatto tra la Lancia Y e la moto dell'Arma, che transitava lungo la strada in servizio e con i segnali accesi è stato molto violento. Alla guida della macchina una donna di cinquantotto anni. La scena si è svolta davanti agli occhi degli automobilisti dei passaggio e di pedoni in transito.

Carabiniere ferito soccorso in codice rosso

Il carabiniere è caduto sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri. Ricevuta la telefonata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 arrivato in ambulanza, che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale san Camillo di Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, Gruppo Monteverde. I vigili urbani hanno svolto i rilievi scientifici necessari al caso e indagano sull'accaduto, per accertare eventuali responsabilità a carico dei conducenti.

Traffico e code in viale Trastevere

Inevitabili i disagi alla circolazione dei veicoli con traffico e lunghe code in viale Trastevere. Gli agenti hanno gestito la viabilità, con rallentamenti fino al termine delle operazioni di soccorso.