Una ciclista di 36 anni è stata investita da un suv nella serata di ieri a San Giovanni, Roma. Ora è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto precisamente alle 19 e 39 in via Satrico, all'altezza dell'incrocio con via Acaia. Il suv stava facendo retromarcia, ma il conducente ha improvvisamente perso il controllo e l'automobile si è andata a schiantare contro un'altra vettura, due scooter e la bicicletta della donna. Distrutta la parte anteriore delle due automobili e dello scooter, mentre la ciclista è stata presa in pieno. Ancora da accertare le cause dell'incidente, ma sembra che possa essere stato causato da un guasto al cambio. Le forze dell'ordine, comunque, devono ancora effettuare tutti gli esami del caso.

Così racconta l'incidente un testimone sul gruppo Facebook ‘Sei dell'Appio Latino se…': "Triste incidente stasera in via Satrico all'incrocio davanti all'edicola una macchina di grossa cilindrata anzichè partire mettendo la prima (come marcia) ha messo la retromarcia ferendo gravemente una giovane donna che era in bicicletta ferma al semaforo e tamponando altre macchine sempre ferme al semaforo…spero con tutto il cuore che la giovane donna si sia salvata".

La 36enne è stata immediatamente soccorsa dai medici del 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso. Stando a quanto si apprende, le sue condizioni sarebbero gravissime. Questo riferisce, su Facebook, un'amica della donna: " E' uscita da poco dalla sala operatoria. Ora è in rianimazione…ed è molto grave! Bisogna solo attendere!"