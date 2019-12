"Aiutatemi, cerco testimoni". È l'appello di una madre di un quindicenne rimasto ferito in un incidente stradale a Rocca di Papa. Come raccontato dalla donna, un automobilista lo ha travolto, per poi darsi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso. Il sinistro risale alla giornata di martedì 17 dicembre ed è avvenuto nel Comune dei Castelli Romani. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 17 quando l'adolescente si trovava in strada, nella zona di piazza dei campi di Annibale, nei pressi di un bar. Il ragazzo stava attraversando, quando, improvvisamente e per cause ancora non note, la vettura l'ha urtato. Il giovane a seguito dell'impatto, è caduto sull'asfalto e ha battuto la testa. Poi, il conducente del veicolo ha premuto l'acceleratore ed è sparito.

Ferito il quindicenne investito da un'auto a Rocca di Papa

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso il quindicenne e lo ha trasportato in ospedale. Arrivato al pronto soccorso, il giovane paziente è stato sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Ha riportato escoriazioni su diverse parti del corpo, ma fortunatamente, le sue condizioni di salute non sono gravi ed il giorno dopo è stato dimesso. I genitori del ragazzo hanno sporto denuncia ai carabinieri che indagano per cercare di risalire all'identità del responsabile. Chi avesse assistito all'incidente può contattarli.

L'appello della mamma: "Aiutatemi, cerco testimoni"

La mamma nel frattempo ha pubblicato un messaggio sui social network condiviso da decine di utenti per chiedere a chi avesse visto qualcosa di farsi vivo. "Mi rivolgo a quella persona che ha commesso questo fatto e se ha coscienza di contattarmi e se qualcuno ha assistito e vuole aiutarci a trovare il responsabile ne sarei grata". Nel frattempo i militari stanno cercando di verificare se nell'area in cui è avvenuto il sinistro vi siano collocate e funzionanti telecamere di videosorveglianza della piazza che possano aver immortalato il veicolo.