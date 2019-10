in foto: L’incidente a piazza Re di Roma

È entrato con l'auto nella rotonda di piazza Re di Roma e ha terminato la sua corsa nell'area del parco giochi dei bambini. Il bizzarro incidente stradale è avvenuto nella notte di oggi, mercoledì 16 ottobre lungo via Appia Nuova. Secondo le informazioni apprese il conducente del veicolo, una Fiat 500 di colore bianco, stava percorrendo la strada, quando, improvvisamente, ha perso il controllo della vettura, finendo fuori dalla carreggiata. L'automobilista pare infatti non abbia visto la rotonda, ha fatto crollare la recinzione, distrutto l'altalena e si è schiantato contro una giostra con lo scivolo. Il sinistro, che sarebbe potuto culminare in tragedia, fortunatamente non ha avuto risvolti gravi. Essendo capitato di notte, all'interno del parco giochi non c'era nessuno. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto, per gli accertamenti necessari al caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.