Grave incidente a Piazzale Cardinal Consalvi, a Roma. Un uomo a bordo di una moto Ducati ha investito un'anziana di 71 anni e si è dato alla fuga. E' successo oggi, venerdì 12 ottobre, in tarda mattinata. Il motociclista, un avvocato di 43 anni, dopo aver travolto la vittima non si è fermato a prestarle soccorso, commettendo un grave reato. A dare l'allarme i passanti che, subito dopo l'accaduto, spaventati per le condizioni di salute dell'anziana, hanno chiamato l'ambulanza e le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, gruppo Parioli, che hanno svolto i rilievi e ascoltato le persone che hanno assistito alla scena. Grazie alle testimonianze e ad accurati accertamenti, i vigili urbani sono riusciti a rintracciarlo in breve tempo.

Condotto presso gli uffici di Viale Parioli, l'uomo è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso ed il mezzo su cui viaggiava è stato posto sotto sequestro. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale Gemelli in codice rosso.