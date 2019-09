in foto: Incidente a piazza Venezia – foto di una lettrice

Incidente a piazza Venezia, nel cuore di Roma, tra un autobus e un'automobile. Coinvolto un mezzo della linea 492 (che parte dalla stazione della Metro A Cipro e arriva alla stazione Tiburtina). Secondo la denuncia di una lettrice di Fanpage.it che si trovava a bordo del mezzo, la colpa dell'incidente, in pratica il bus ha tamponato un'automobile e ha rotto il parabrezza posteriore della vettura, sarebbe da attribuire al malfunzionamento dei freni del mezzo pubblico e non ad una distrazione del conducente. Rotti anche i vetri anteriori dell'autobus, ma per fortuna nessun passeggero è rimasto ferito.

La denuncia di una lettrice: "Non è distrazione dell'autista, ma bus con freni rotti"

Sul posto sono accorsi inizialmente altri autisti di Atac per cercare di tranquillizzare i passeggeri. L'azienda, probabilmente, aprirà un'inchiesta interna per cercare di stabilire e accertare le cause dell'incidente. "Gli autisti cercavano di tranquillizzarci dicendo ‘non è successo niente', ma io e un'altra signora abbiamo detto: ‘Col cavolo che non è successo niente, non è normale prendere un autobus con i freni rotti'. L'impatto è stato abbastanza forte e a me è parso chiaro che erano i freni a non aver funzionato e non era l'autista ad essere distratto". Come detto, nessun passeggero è rimasto ferito nell'incidente. Nessuna ripercussione sul traffico in zona.