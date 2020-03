in foto: Immagine di repertorio

Un automobilista lotta tra la vita e la morte, ricoverato in prognosi riservata dopo un incidente stradale ad Ostia. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 3 marzo, in via di Castel Fusano, sul litorale di Roma. Secondo le informazioni apprese, erano trascorse le ore 20 quando un'auto, guidata da un quarantaquattrenne, ha sbandato, all'altezza di via Canale dello Stagno, è uscita fuori strada e si è schiantata contro un albero. L'impatto è stato molto violento e le condizioni di salute del conducente sono parse fin da subito molto gravi. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza.

Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha soccorso l'uomo e lo ha trasportato prima all'ospedale Grassi, dove poi è stato trasferito San Camillo. Arrivato nel pronto soccorso del nosocomio romano, il paziente è stato affidato alle cure dei medici. Al momento è ricoverato con prognosi riservata. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La strada è stata temporanealmente chiusa al traffico per agevolare le operazioni di soccorso e l'intervento dei vigili urbani, poi riaperta e la circolazione in serata è tornata alla normalità. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli.