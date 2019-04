in foto: Incidente in motorino – foto di repertorio (La Presse)

Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 aprile, a Ostia. Intorno alle 15 un uomo a bordo di una motocicletta ha perso il controllo del suo mezzo ed è andato a sbattere violentemente contro il guard rail. Stando a quanto ricostruito, l'uomo era a bordo di una moto Honda e stava percorrendo viale dei Romagnoli, una parallela di via Ostiense, quando, all'altezza di viale Charles Lenormant, ha sbandato, per motivi ancora da accertare, e si è schiantato contro il guard rail. Non risultano altre vetture coinvolte o altri feriti.

Ostia, il ferito trasportato in codice rosso in pronto soccorso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del X Gruppo Mare, che si sono occupati dei rilievi del caso. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118, che ha trasportato il motociclista in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia. Sconosciute le condizioni di salute del ferito.

Traffico intenso verso Ostia a causa di un altro incidente che si è verificato nel pomeriggio su via Cristoforo Colombo all'altezza di viale della Civiltà del Lavoro. Non sono stati resi noti altri dettagli in merito a questo secondo incidente. Traffico intenso anche all'altezza della stazione di Ostia Antica e di via di Castel Fusano.