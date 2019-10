in foto: Immagine di repertorio

Una ragazza di Montalto di Castro è morta in un incidente stradale sulla strada provinciale 74 Maremmana a Orbetello. Secondo le informazioni apprese, la vittima è Jessica Bussi, 26 anni, residente nel territorio della provincia di Viterbo. Il sinistro è avvenuto nella notte, mentre la giovane viaggiava a bordo della sua auto. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, forse per un colpo di sonno o un malore improvviso, Jessica ha perso il controllo della macchina, che si è ribaltata all'altezza di un distributore di benzina, in zona Polverosa. La sua Citroen C3 è poi finita fuori strada, terminando la sua corsa in una cunetta al lato della carreggiata. L'impatto è stato molto violento.

L'incidente a Orbetello

A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio che, notando la macchina capovolta, si sono preoccupati per la conducente rimasta intrappolata suo interno e hanno chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito critiche. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 a sirene spiegate. I paramedici, estraendola dall'auto incidentata, hanno tentato di rianimarla sul posto. Purtroppo per la 26enne non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, avvenuto per le gravi ferite e trami riportati.

Lutto a Montalto di Castro

Presenti per i rilievi scientifici di rito, i carabinieri della locale Compagnia, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli. Terminati gli accertamenti, la salma è stata trasferita in obitorio. Appresa la tragica notizia al risveglio, amici e conoscenti si sono stretti intorno al dolore dei genitori e della famiglia della giovane, tanti i messaggi di cordoglio.