in foto: L’auto ribaltata in piazza Durant, foto dal gruppo Facebook "Monteverde Roma"

Un incidente è avvenuto oggi – martedì 18 febbraio – all'incrocio tra piazza Enrico Durant e via dei Quattro Venti a Monteverde. Erano circa le 7.00 del mattino quando, per cause ancora da accertare un'auto si è ribalta su stessa finendo per cappottarsi sullo sparti traffico, forse a causa della velocità eccessiva, nel tentativo di evitare un'altra vettura. Il conducente della vettura è rimasto ferito ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale. Ancora non sono note le sue condizioni. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso il tratto di strada interessato per rendere possibile le operazioni di soccorso e i successivi rilievi.

L'incrocio dove è avvenuto l'incidente questa mattina, è noto per la sua pericolosità, come fanno notare i cittadini che commentano preoccupati le foto del sinistro che rimbalzano sui vari gruppi social del quartiere. "Un incrocio dove convergono Quattro Venti, Donna Olimpia e quelli che fanno inversione provenienti da Quirino Majorana e Gianicolense – scrive ad esempio Giacomo – Non capitano tanti incidenti perché generalmente il traffico non ti permette di andare molto veloce, però forse un semaforo oppure una rotatoria ci starebbero". Per Manuel invece andrebbero installati "dei dissuasori con i dossi". Insomma, da più parti i cittadini chiedono che si intervenga a disciplinare quell'incrocio.