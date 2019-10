in foto: Foto dal gruppo ’Striscia Montefiascone’

Grave incidente questa mattina a Montefiascone, all'incrocio tra via Dante Alighieri e via Aldo Moro: un ragazzo di quindici anni che viaggiava su un Apetto è rimasto gravemente ferito in seguito allo scontro con un'Audi A3 guidata da una ragazza, che non ha invece riportato ferite. Per estrarlo dalle lamiere c'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi sul posto per mettere in sicurezza la strada e soccorrere il giovane ferito, incastrato nella vettura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Montefiascone, la polizia locale, la protezione civile, un'ambulanza, un'automedica del 118 e un'eliambulanza. Sembra che il quindicenne abbia subito gravi ferite al volto: ricoverato in ospedale, non si conoscono ancora le sue attuali condizioni.

Incidente a Montefiascone, il 15enne non avrebbe rispettato lo stop

Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente stradale avvenuto a Montefiascone verso le 7.30 del mattino. Secondo le prime informazioni, il ragazzo di quindici anni non avrebbe rispettato lo stop e per questo sarebbe stato centrato in pieno dall'Audi che lo avrebbe trascinato per diversi metri prima di fermare la sua corsa. Il sinistro è avvenuto nei pressi dell'istituto scolastico Dalla Chiesa: non è però noto se il ragazzo sia uno studente o meno di quella struttura. Non è la prima volta che nella zona si registrano incidenti di questo tipo: la strada, infatti, sarebbe molto pericolosa e da tempo i residenti chiedono maggiore sicurezza.