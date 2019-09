in foto: Incidente a Lunghezza, automobile contro bus – Foto Facebook

Incidente a Lunghezza (a est di Roma), dove un bus della linea 051 di Roma Tpl è stato preso in pieno da un'automobile. Il bus 051 parte dalla stazione di Lunghezza e arriva a Grotte Celoni. Per chi dovesse dirigersi verso il centro commerciale Roma Est, i residenti consigliano di cambiare strada e non passare per la stazione di Lunghezza perché il traffico sarebbe tutto bloccato. Al momento non risultano feriti.

Roma, simula incidente e tenta di truffare anziano

Un 48enne romano è stato accusato truffa, estorsione, furto e resistenza a pubblico ufficiale per una truffa tentata ai danni di un anziano. Stando a quanto si apprende, l'uomo percorreva via Anastasio II a bordo della sua moto, quando ha simulato l'urto con un'altra automobile condotta da un uomo. A quest'ultimo ha chiesto 50 euro come risarcimento per il danno. Convinto l'anziano a sborsare quanto chiesto, ha rubato anche altre quattro banconote dal portafoglio del malcapitato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Madonna del Riposo. In realtà il primo a intervenire è stato un carabiniere libero dal servizio, che è riuscito a raggiungere e a bloccare il fuggitivo. Nelle sue tasche sono state trovate le cinque banconote da 50 euro, poi sequestrate. Ha chiesto aiuto a una pattuglia, che ha ammanettato il truffatore e lo ha accompagnato presso la sua abitazione, dove ora si trova agli arresti domiciliari.