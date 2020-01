in foto: Foto di repertorio

Brutto incidente questo pomeriggio su via della Rosa a Latina. Due macchine si sono scontrate frontalmente mentre procedevano nei due opposti sensi di marcia: due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. le loro condizioni non sono gravi, non hanno riportato fortunatamente lesioni che potrebbero metterli in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti gli agenti della polizia locale, che adesso dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è ancora chiaro, infatti, come sia stato possibile che le due macchine siano arrivate a scontrarsi frontalmente, e soprattutto quale tra le due abbia invaso il senso di marcia dell'altra corsia. Oltre alla polizia stradale, sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alle due persone rimaste ferite. A quanto si apprende si tratterebbe di un uomo e una donna che, come detto, non sono in gravi condizioni.

Incidente a Latina, frontale su via della Rosa: due feriti

Per consentire la messa in sicurezza della strada dopo l'incidente, via della Rosa è stata temporaneamente chiusa al traffico. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità cittadina, anche se la polizia stradale si è subito messa al lavoro per limitare i disagi per il più breve tempo possibile. Quello in via della Rosa a Latina non è il primo incidente che si verifica. Da tempo i residenti e gli automobilisti denunciano la pericolosità della strada e le condizioni del manto stradale. Le cause dell'incidente avvenuto nel pomeriggio del 21 gennaio non sono ancora note: forse un malore o una distrazione di uno dei due conducenti, non è chiaro cosa abbia fatto perdere il controllo della vettura.