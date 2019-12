in foto: Foto del Comitato di Zona via Vincenzo Tieri

Incidente stradale in via Vincenzo Tieri a Roma, dove un'auto si è ribaltata. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 19 dicembre, nei pressi dell'omonimo parco di La Storta. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 19.45 quando una Toyota Aygo guidata da una donna di quarantasette anni, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato e si è ribaltata su un lato all'altezza di via Ezio D'Errico. A bordo della vettura viaggiavano anche due bambine di dieci anni, che sono rimaste coinvolte nell'incidente. Ricevuta la segnalazione, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118.

Mamma e due bambine salvate dai vigili del fuoco

Per estrarre le tre passeggere dall'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno rotto i vetri e le hanno tirate fuori, per poi consegnarle nelle mani dei paramedici. Fortunatamente le due bambine sono rimaste illese, ma sono comunque state sottoposte a controlli per accertarne lo stato di salute. Tutte e tre sono state soccorse con codice rosso per dinamica e arrivate in ambulanza all'ospedale Gemelli ma non sono gravi. Presenti per i rilievi necessari di rito gli agenti della polizia locale Gruppo Cassia, che hanno svolto gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nel sinistro sono sono rimasti coinvolti altri veicoli.

La denuncia dei residenti: "Strada pericolosa"

A dare notizia dell'incidente il Comitato di Zona via Tieri, che ha pubblicato un post su Facebook corredato di foto: "Eccoci a documentare il nuovo inevitabile incidente stradale in via Tieri in uno dei punti più pericolosi". I residenti infatti hanno già segnalato in passato la pericolosità della strada che collega via Braccianese a via Cassia, dove i veicoli transitano a velocità elevata.