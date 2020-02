in foto: Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata a Ischia di Castro, provincia di Viterbo, in strada Doganella. Intorno a mezzanotte e mezza si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due vetture. A bordo di una macchina c'era una donna tra i trenta e i quarant'anni che viaggiava insieme al figlio di dodici, sull'altra un uomo di quarantuno. Per cause ancora da accertare le due vetture si sono scontrate frontalmente. Non sembra siano state coinvolte altre macchine nel sinistro. A quanto si apprende le condizioni dell'uomo di 41 anni sarebbero gravi: sul posto sono giunti i soccorsi del 118, che lo hanno portato prima d'urgenza in ambulanza a Canino, e da lì è stato necessario trasferirlo in ospedale con l'eliambulanza. Feriti anche la donna con il figlio, anche se le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Sono stati portati comunque in ospedali per accertamenti.

Incidente stradale a Ischia di Castro, feriti estratti dalle lamiere

Sul posto sono giunti in pochissimo tempo i soccorsi del 118 insieme ai vigili del fuoco con due mezzi e cinque unità di personale, nonché i carabinieri di Tuscania e di Canino per i rilievi del caso. I pompieri hanno dovuto liberare i feriti dalle lamiere dell'auto prima di poterli affidare alle cure dei sanitari del 118. Ancora non sono note le cause dell'incidente e come mai le due macchine si siano scontrate frontalmente. Come da prassi, saranno svolti i test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue dei conducenti di alcol e droga: si tratta di un esame che viene eseguito sempre in caso di incidente stradale, al fine di appurare o escludere eventuali responsabilità.