in foto: La microcar incidentata

Un ragazzo è rimasto ferito in un incidente stradale a Fonte Nuova. Il sinistro risale alla notte tra giovedì 9 e venerdì 10 luglio. Secondo le informazioni apprese erano da poco trascorse le ore 24 e il giovane era a bordo della sua microcar e stava percorrendo via dell'Orsa Maggiore quando, per cause non note e in corso d'accertamento, ha perso il controllo del veicolo, che ha sbandato ed è precipitato in una scarpata. Un volo di diversi metri, terminato sul tetto del capannone industriale sottostante. Momenti si paura per il ragazzo, per il quale si è pensato il peggio. Attimi concitati quelli che hanno visto gli automobilisti di passaggio dare l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza, informando che il ferito era irraggiungibile perché a seguito dell'incidente che lo vedeva coinvolto era finito all'interno di un fosso a margine del piano stradale. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è arrivato il personale sanitario.

Ragazzo finito in una scarpata salvato dai vigili del fuoco

Per recuperare il ragazzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato con una squadra del Comando provinciale di Roma, l’Autoscala e il Nucleo speleo-alpino-fluviale. Operazioni che hanno impegnato i pompieri in un intervento complesso, ma al termine del quale sono riusciti a trarre in salvo il giovane. Una volta messo in sicurezza, il ragazzo ferito, è stato affidato alle cure dei sanitari, che hanno immediatamente predisposto il trasferimento in ospedale. Presenti per gli accertamenti del caso i carabinieri della locale stazione, che hanno svolto i rilievi di rito e stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli.