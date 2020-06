in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Tragedia questa mattina a Fiano Romano, sulla via Tiberina. Per cause ancora da accertare un uomo di 39 anni è morto a seguito di un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara: stando alle prime informazioni, la moto Yamaha condotta dal 39enne si è schiantata contro un tir condotto da un uomo di 48 anni all'altezza del civico 108, nel tratto cittadino della consolare. Entrambi sembra che stessero viaggiando in direzione Roma quando si sono scontrati: per il centauro, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il 39enne è stato sbalzato violentemente dalla moto ed è caduto rovinosamente sull'asfalto: troppo gravi le lesioni riportate, è morto praticamente sul colpo. Il conducente del tir si è fermato a prestare soccorso e ha lanciato l'allarme.

Incidente a Fiano Romano, vittima era di Civitella San Paolo

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Fiano Romano per i rilievi del caso: saranno loro a indagare per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Il conducente del camion, illeso ma sotto shock per quanto accaduto, è stato portato in ospedale per i test alcolemici e tossicologici di rito per accertare che non fosse alla guida sotto effetto di alcol o droghe. Entrambi i mezzi incidentati – sia il camion sia la moto – sono stati sequestrati, mentre sulla salma è stata disposta l'autopsia del medico legale. La vittima, di cui non si conoscono le generalità, è un residente del vicino comune di Civitella San Paolo.