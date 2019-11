in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale a Ferentino, Comune in provincia di Frosinone, dove un automobilista ha sbandato ed è finito fuori strada, terminando la sua corsa in una scarpata. Il sinistro è avvenuto durante la mattinata di oggi, venerdì 8 novembre, in via Croce Tani. La vittima è un quarantenne, soccorso e trasportato in ospedale con codice rosso, data la gravità della dinamica e le sue condizioni di salute. Secondo le informazioni apprese l'uomo era alla guida della sua auto e stava percorrendo la strada che porta ad Alatri, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, improvvisamente, ha perso il controllo del veicolo, ha sbadato ed è finito fuori strada.

Automobilista precipita in una scarpata

La macchina è precipitata in una scarpata, che si trova al lato della carreggiata. Un volo di diversi metri che è terminato tra la vegetazione. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio,che hanno assistito alla scena e che, preoccupati per le condizioni di salute del conducente alla guida del veicolo, hanno chiesto aiuto. Per soccorrerlo, data la sua posizione che rendeva difficile raggiungerlo, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del Nucleo Alpino Fluviale, che con un'operazione non poco difficoltosa, lo hanno raggiunto e portato in salvo.

Soccorso in elicottero

Una volta messo in sicurezza dal personale sanitario del 118, il quarantenne è stato trasportato con urgenza in ospedale in elicottero. Arrivato in un pronto soccorso di Tor Vergata a Roma, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Il paziente ha riportato ferite e traumi in diverse parti del corpo. Presenti per gli accertamenti di rito gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione locale, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.