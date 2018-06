Non ce l'ha fatta l'uomo di 80 anni che domenica scorsa è stato investito a Ciampino. La vittima è morta in ospedale ieri mattina, 4 giugno, per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo è stato colpito violentemente da un'auto mentre, uscito di casa, stava andando a gettare l'immondizia, all'angolo con via Mario Moris. Gli agenti della polizia locale hanno lavorato sul posto per stabilire la dinamica esatta del sinistro. I rilievi sono stati fatti nella zona tra il centro e Morena. Alla guida dell'auto un 20enne residente in zona che è stato denunciato per omicidio stradale come disposto dalle nuove leggi in materia di incidenti stradali mortali.

Incidente a Ciampino, morto un 80enne

Secondo le ricostruzioni svolte dalle forze dell'ordine, l'investimento è avvenuto intorno alle 19.30 in via San Paolo della Croce, a Morena. L'anziano è stato urtato da una Fiat 500 Young guidata che lo ha trascinato per diversi metri sull'asfalto. Alla tragica scena avrebbe assistito una nipote della vittima che al momento dell'accaduto era affacciata al balcone della palazzina dove abita la famiglia. Sul posto sono intervenuti gli ausiliari del 118 che hanno soccorso l'uomo e lo hanno trasportato all'ospedale di Tor Vergata.