in foto: Incidente sulla superstrada Cassino–Formia – Foto Facebook Domenico Faenza

Grave incidente questa mattina sulla Strada Regionale 630 Cassino-Formia all'interno del territorio del comune di Castelnuovo Parano. Stando a quanto riporta il quotidiano locale Il Punto a Mezzogiorno, sono rimaste coinvolte almeno quattro automobili e uno scooter. Un delle vetture si sarebbe ribaltata. I feriti sono quattro, due dei quali sono stati trasportati in gravissime condizioni in eliambulanza al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma. Gli altri sono ricoverati presso l'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Tra di loro, riporta RadioCassinoStereo, ci sarebbero alcuni ragazzi di Cassino. Nell’incidente, riporta ancora la radio locale, è rimasto coinvolto anche l’ex maresciallo dei carabinieri di Ausonia, Moscatiello. Per ora non si conoscono le condizioni di salute dei feriti più gravi.

Traffico bloccato sulla Cassino-Formia

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cassino. Al momento resta sconosciuta la dinamica dell'incidente, che i carabinieri stanno cercando di ricostruire. Il traffico sulla superstrada è al momento bloccato in corrispondenza del tratto dove si è verificato lo scontro tra lo scooter e le automobili, praticamente a metà strada tra Cassino e Formia.