In visita a Roma e alle sue bellezza, ha deciso di lasciare un segno del suo passaggio e di deturpare un pezzo di storia: un turista inglese di 21 anni è stato denunciato dalla Polizia Municipale mentre incideva il suo nome su un muro all'interno del Parco Archeologico del Colosseo. Il ragazzo, approfittando della confusione e della calca dei turisti, ha impugnato una pietra appuntita e ha cominciato ad incidere la sua firma sul muro millenario. Per fortuna, il gesto non è passato inosservato ed è stato notato da un dipendente del Ministero dei Beni Culturali che si trovava nelle vicinanze del 21enne, che ha prontamente allertato gli agenti della Polizia Municipale del I Gruppo "Ex Trevi", di pattuglia nella zona del Colosseo.

Alla vista dei vigili urbani il turista inglese ha cercato di occultare la pietra utilizzata per l'atto vandalico, nascondendola in una fessura lungo il muro, ma gli agenti sono riusciti ad identificarla e a sequestrarla. Il 21enne, sprovvisto di documenti, è stato così portato negli uffici della Municipale insieme alla sua famiglia, con la quale si trovava in vacanza nella Capitale: è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per danneggiamento al patrimonio storico ed archeologico.