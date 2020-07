in foto: Foto dalla pagina Facebook Reporter Montesacro

Un enorme incendio è divampato questo pomeriggio nella collina tra Fidene e Serpentara. Le fiamme continuano a devastare la vegetazione, intere porzioni di parco sono state completamente distrutte. Sul posto sono presenti diverse squadre di Vigili del Fuoco e della Protezione civile, ma il rogo continua a espandersi. L'odore di fumo si sente in tutta la zona, insieme a una puzza fortissima di plastica bruciata. Tutti i residenti hanno chiuso le finestre per evitare di essere intossicati dai miasmi del fumo. Non è noto cosa sia accaduto e come mai l'incendio sia scoppiato nella collina di Serpentara. Saranno le indagini a stabilire se si tratti di un rogo doloso o di una tragica fatalità. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Incendio al parco delle Betulle, pompieri sul posto

La zona interessata dall'incendio è quella del parco delle Betulle. Da ore i residenti stanno guardando attoniti le fiamme che si alzano dalla collina, che al momento non accennano a diminuire. I pompieri stanno lavorando da ore per domare il rogo ed è probabile che le operazioni di spegnimento continuino ancora per tutta la notte. Al momento le fiamme non hanno raggiunto gli edifici e sembrano tenersi fortunatamente lontane dalle case. Nessun edificio sarebbe stato danneggiato, ma ulteriori conferme arriveranno nelle prossime ore. Non sembra ci siano feriti o intossicati dal fumo.