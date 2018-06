Vasto incendio a Roma sud. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16 di oggi pomeriggio, tra Acilia e Casal Bernocchi. Ad andare a fuoco, un'area verde vicino un vivaio in via Padre Antonio Cocchi, nei pressi del parco Di Ponte Ladrone, fumo ad Axa e e Dragona. Non è chiara la natura del rogo ma al momento non si esclude nessuna pista. Secondo le informazioni ricevute, ad andare a fuoco sarebbero stati alcuni alberi: le fiamme sono arrivate vicino alle abitazioni e per precauzione sono state evacuate due palazzine dove vivono diverse famiglie. Tempestivo l'arrivo dei soccorsi che hanno limitato i danni e scongiurato che l'accaduto si trasformasse in tragedia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un elicottero al lavoro per domare le fiamme. Presente anche Polizia con il Commissariato del Lido e la protezione civile.

Incendi a Roma

Con l'arrivo dell'estate e del caldo torna l'attenzione verso gli incendi. Nel pomeriggio molte persone da punti diversi di Roma sud hanno visto una colonna di fumo nero alzarsi in cielo. Su Facebook tante le segnalazioni degli utenti nei gruppi di quartiere che hanno postato foto e commenti: "Fuoco… Dove? Vedo fumo nero da via delle Azzorre direzione Castel Fusano". Altri commentando l'odore acre di bruciato: "Si sente anche all'Infernetto, qualcuno ha notizie?". Tra i romani si ripresenta la preoccupazione per i roghi estivi: "Si parte con il primo incendio boschivo a via cocchi ad Acilia. Speriamo che non ci attenda un'altra estate di emergenze. I boschi, la vegetazione e gli animali sono in pericolo".

Incendio a Marina San Nicola. Treni in tilt

Un altro incendio ha riguardato la zona del litorale a nord di Roma, a Santa Marinella, tra Ladispoli e Maccarese. A bruciare alcune sterpaglie secche che hanno preso fuco vicino ai binari della linea ferroviaria Fl5 Grosseto-Roma. Le fiamme hanno sfiorato le case e un centro sportivo presente in zona. La circolazione dei treni è stata sospesa per un'ora mentre i pompieri, al lavoro sul posto, hanno spento il rogo.