in foto: Vasto incendio sull’isola di Ponza – foto vigili del fuoco

Vasto incendio nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 giugno, sull'isola di Ponza. In località Campo Inglese, una frazione che dista 2,48 chilometri dal centro dell'isola alcune abitazioni sono state sfiorate dalle fiamme. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco le fiamme sono state domate. Sul posto sono arrivati anche due elicotteri della Protezione civile.

Distrutti due ettari di macchia mediterranea, nessun ferito

Non è chiaro se si sia trattato di un incendio di origine dolosa. Anche il poliambulatorio è stato quasi lambito dal rogo, ma fortunatamente non c'è stato nessun danno neanche alle abitazioni raggiunte effettivamente dalle fiamme. L'incendio è stato definitivamente spento nel corso della serata e l'area è stata bonificata. Due ettari circa di macchia mediterranea sono stati distrutti dalle fiamme, ma non si registrano persone coinvolte e non si registra nessun ferito o intossicato dai fumi sprigionati dall'incendio.

Informano in una nota i vigili del fuoco: "Nel primo pomeriggio di ieri giungevano, presso la sala operativa del Comando di Latina, segnalazioni riguardanti un incendio di vegetazione sull’isola di Ponza. Immediatamente, il personale dei Vigili del Fuoco in servizio al 115 si attivava per inviare sul posto del personale oltre a contattare le autorità locali. Successivamente ci veniva indicato che in località Cala Feola l’incendio stava interessando una zona impervia di macchia mediterranea. Sul posto venivano inviati due velivoli del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio, coordinati da un DOS VVF elitrasportato sul posto, e supportati a terra da personale Volontario della locale Protezione Civile.