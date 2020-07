Grave incendio oggi a Roma. Per cause da accertare le fiamme sono divampate in un'azienda agricola in via Ardeatina, distruggendo gran parte della struttura. Sul posto, per spegnere il rogo, i Vigili del Fuoco: le operazioni di spegnimento dell'incendio sono andate avanti per diverso tempo. La struttura, infatti, era molto grande e c'era il rischio che le fiamme si propagassero ancora di più, mettendo in pericolo gli animali che si trovavano in quel momento all'interno dell'azienda agricola, ma anche i pompieri stessi. L'edificio, che si estende su una superficie di circa 500 metri quadri, è stato divorato dalle fiamme, che hanno danneggiato anche una serie di attrezzi agricoli. I Vigili del Fuoco, nonostante la difficoltà delle operazioni di soccorso, sono riusciti a mettere in salvo tutti gli animali.

Incendio in un'azienda industriale, indagini in corso

A quanto si apprende nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio: non ci sono quindi feriti né intossicati dal fumo. Non è chiaro cosa abbia scatenato il rogo, se questo sia stato di origine dolosa o se le fiamme siano scaturite a causa di un tragico incidente. Certo è che poteva essere una tragedia: con questo caldo e con tutte le sterpaglie secche intorno, l'incendio avrebbe potuto propagarsi molto velocemente e a quel punto diventare molto difficile da domare. Fortunatamente non è successo e i pompieri sono riusciti a tenere la situazione sotto controllo, spegnendo il rogo e riportando la situazione alla normalità. Nonostante i danni subiti dall'azienda agricola.