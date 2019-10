in foto: Immagine di repertorio

Tir in fiamme lungo la superstrada Sora-Cassino, in provincia di Frosinone. Ad andare a fuoco un mezzo pesante che transitava nel territorio di Belmonte Castello. Paura in strada per gli automobilisti che stamattina si trovavano di passaggio nei pressi della galleria. Le fiamme si sono diffuse rapidamente e hanno avvolto il tir, mentre in cielo si è innalzata una colonna di fumo nero che ha reso difficoltosa la viabilità. Non sono chiare le cause che hanno provocato il rogo, al vaglio delle forze dell'ordine.

L'autista è sceso in fretta dal mezzo

Secondo le informazioni apprese il conducente del mezzo ha notato del fumo e percepito un forte odore di bruciato provenire dalla parte anteriore del mezzo. Insospettito, ha accostato sul lato destro della carreggiata ed è sceso velocemente del tir. Poco dopo il mezzo ha preso fuoco. A dare l'allarme lo stesso autista, che ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, sono intervenuti i pompieri che hanno domato le fiamme ed estinto il rogo. L'incendio ha completamente distrutto il tir, ridotto a una carcassa di lamiere.

Traffico sulla superstrada Sora-Cassino

Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri della Compagnia locale. Fortunatamente nell'episodio non è rimasto ferito né intossicato nessuno e il veicolo in fiamme non ha causato incidenti. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti in entrambe le direzioni. terminate le operazioni di spegnimento e rimosso il mezzo, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.